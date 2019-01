USA's ældste højesteretsdommer misser første møde i 25 år

USA's ældste højesteretsdommer, 85-årige Ruth Bader Ginsburg, misser mandag sit første mundtlige møde i Højesteret nogensinde.

Ginsburg blev i 1993 valgt til Højesteret af USA's daværende præsident, Bill Clinton. Siden da er hun - trods flere sygdomsforløb - aldrig gået glip af de mundtlige diskussioner i den magtfulde Højesteret.

Ginsburg er ved at komme sig over en operation for lungekræft den 21. december sidste år. Her fik hun fjernet to kræftsvulster fra venstre lunge.

Hun arbejder mandag i stedet hjemmefra, oplyser Kathy Arberg, der er talsmand for Højesteret.

Ginsburg er en af fire højesteretsdommere, der betragtes som liberale. De fem øvrige i Højesteret, der har i alt ni dommere, betragtes som konservative.

Blandt dem er 53-årige Brett Kavanaugh, der blev udpeget af præsident Donald Trump og i oktober blev Højesterets nye medlem.

Ginsburgs helbred følges tæt i USA. Hvis hun skulle blive så svag, at hun må træde tilbage, vil det nemlig betyde, at Donald Trump må udpege endnu en kandidat til den magtfulde post.

Ud over Kavanaugh har Trump fået valgt 51-årige Neil Gorsuch til Højesteret. Han betragtes også som en konservativ dommer.

Demokrater i USA håber derfor, at Ginsburg fortsætter som højesteretsdommer, indtil Donald Trump er færdig som præsident og potentielt erstattet af en demokratisk kandidat.

Højesteretsdommere i USA vælges på livstid, eller indtil de træder tilbage eller dør.

85-årige Ginsburg er blevet en særdeles populær skikkelse blandt liberale amerikanere. Hun har fået tilnavnet "Notorious RBG" inspireret af Ginsburgs initialer og den afdøde legendariske rapper The Notorious B.I.G.

I 2018 udkom også en dokumentar om hende ved navn "RBG" samt en spillefilm om hende kaldet "On the Basis of Sex".