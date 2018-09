USA vil sløjfe milliardhjælp til Pakistans militær

USA har besluttet at skrotte hjælp for 300 millioner dollar, svarende til 1,9 milliarder kroner, til Pakistan.

På forhånd havde USA suspenderet hjælp for 500 millioner dollar (3,2 milliarder kroner), men nu ser bistanden på i alt 800 millioner dollar (5,1 milliarder kroner) ud til at blive sløjfet helt.

Det bekræfter oberstløjtnant Kone Faulkner fra det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon.

Årsagen er, at USA ikke vurderer, at Pakistan gør nok for at bekæmpe militante grupper.

- På grund af en mangel på pakistanske tiltag til støtte fra Sydasien-strategien omfordeles 300 millioner dollar, siger Faulkner.

I stedet vil USA bruge pengene på "andre akutte prioriteter", tilføjer oberstløjtnanten.

Den amerikanske forsvarsminister, Jim Mattis, kunne have besluttet at genoptage den militære bistand til Pakistan, hvis han havde ment, at der var konkrete resultater.

Men det valgte ministeren ikke at gøre, siger Faulkner.

Kort efter nytår beskyldte USA's præsident, Donald Trump, Pakistan for at have givet USA "intet andet end løgn og bedrag" til gengæld for USA's milliardstøtte.

Pakistan siger, at den militære indsats mod de militante grupper har kostet tusinder af soldater livet. Den pakistanske regering har betegnet USA's udlægning som "faktuelt ukorrekt".

Nogle analytikere mener, at USA mister indflydelse i Pakistan, hvis den militære støtte sløjfes.

I stedet vil Pakistan vende blikket andre steder hen, særligt mod sin mangeårige allierede Kina.

- Pakistan køber nu det meste af sit udstyr til forsvaret i Kina i stedet for USA, og det strategiske partnerskab vækker irritation i Washington, siger sikkerhedsanalytiker Mateen Haider til tv-stationen al-Jazeera.

Meldingen fra Pentagon kommer, få dage inden at USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, besøger Pakistan. Her skal han blandt andet mødes med landets nye premierminister, Imran Khan.

Forsvarsminister Mattis sagde tidligere på ugen, at kampen mod de militante grupper i Pakistan vil være "den primære del af drøftelserne".

Flere Afghanistan-eksperter siger, at militante grupper som Taliban har tilholdssteder i Pakistan, hvorfra de planlægger angreb i nabolandet.