USA udviser tidligere SS-vagt i nazi-lejr til Tyskland

En 95-årig tidligere SS-vagt i en koncentrationslejr under Anden Verdenskrig er tirsdag blevet deporteret fra USA til Tyskland.

Det oplyser Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet AP.

Den nu 95-årige Jakiw Palij blev ifølge Det Hvide Hus' pressemeddelelse, født i en del af Polen, som i dag tilhører Ukraine. Han flygtede efter krigen til USA, og i 1957 blev han amerikansk statsborger.

Her holdt han sin nazi-fortid skjult, og først i 2001 åbnede han op og erkendte sin historie til det amerikanske justitsministerium.

Jakiw Palij indrømmede, at han i 1943 trænede soldater i Waffen SS, der var den militante fløj af nazistpartiet og en del af den tyske hær. Træningen foregik i Trawniki i det besatte Polen.

Netop de soldater, der blev trænet i Trawniki, stod ifølge retsdokumenter for at udføre "Aktion Reinhard", der var Nazitysklands plan for at udrydde jøder i Polen.

Han arbejdede også som vagt i den koncentrationslejr, der blev oprettet i Trawniki. Her blev 6000 jødiske kvinder, børn og mænd 3. november 1943 henrettet som led i jødeudryddelsen.

- Ved at tjene som bevæbnet vagt i lejren i Trawniki og forhindre jøders flugt spillede Palij en uundværlig rolle i at sikre, at jøderne i Trawniki-lejren gik deres forfærdelige skæbne i møde, skriver Det Hvide Hus i sin meddelelse.

- USA vil ikke tolerere de personer, som faciliterede nazisternes forbrydelser og andre overtrædelser af menneskerettighederne. De vil ikke finde en sikker havn i USA.

Ifølge AP idømte en dommer i 2004 Jakiw Palij udvisning af USA. Intet land ønskede dog at modtage den tidligere SS-vagt, og han har derfor svævet i et juridisk limbo siden da.

Anklagemyndigheden i Tyskland har tidligere givet udtryk for, at de vil få svært ved at løfte bevisbyrden mod Jakiw Palij for krigsforbrydelser.