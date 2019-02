USA presser på i FN for at få nødhjælp ind i Venezuela

Med et udkast til en resolution forsøger USA at hindre en yderligere forværring af krisen i Venezuela.

Nødhjælp skal hurtigst muligt ind i Venezuela, og så skal der holdes nyvalg.

Sådan lyder opfordringen fortsat fra USA, der har delt et udkast til en resolution med de øvrige medlemmer af FN's Sikkerhedsråd.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Med resolutionen understreger USA endnu engang behovet for at hindre en yderligere forværring af den humanitære situation i Venezuela.

Det skal hurtigst muligt undersøges, hvornår og hvordan hjælpen kan leveres til "alle venezuelanere i nød", står der i udkastet.

I samme udkast udtrykker USA desuden "dyb bekymring over vold og overdreven brug af magt af Venezuelas sikkerhedsstyrker mod ubevæbnede, fredelige demonstranter".

Der er endnu ikke sat en dato for, hvornår medlemmerne af FN's Sikkerhedsråd skal tage stilling til udkastet. Det er dog på forhånd ventet, at Rusland vil benytte sin magt til at nedlægge veto. Det fortæller flere anonyme diplomater.

Resolutionen skyldes, at Venezuela befinder sig i en omfattende krise både økonomisk og politisk. Landet er plaget af hyperinflation, ledigheden er høj, fattigdommen tager til, og der er mangel på basisvarer, fødevarer og medicin.

De seneste år er landets økonomi skrumpet med over ti procent. Og alene fra januar til juni sidste år flygtede 2,3 millioner venezuelanere ud af landet. Det svarer til cirka syv procent af befolkningen på 32,8 millioner.

I maj sidste år sikrede Nicolás Maduro sig en ny periode som Venezuelas præsident. Valget blev dog betragtet som udemokratisk i en lang række lande.

I januar trådte parlamentets formand, Juan Guaidó, så frem og udråbte sig som midlertidig præsident. Han er siden blevet anerkendt som fungerende præsident af blandt andet USA og en række EU-lande - herunder Danmark.

En større gruppe EU-lande og lande i Latinamerika har forsøgt at presse på for nyvalg i Venezuela. Lige som USA nu gør i FN's Sikkerhedsråd.

Under den optrappede konflikt har flere lande, heriblandt Kina og Rusland, fastholdt tætte bånd til Maduro.

Rusland planlægger selv at præsentere et udkast til en resolution for FN's Sikkerhedsråd.

Af en kladde, som det russiske nyhedsbureau Tass er i besiddelse af, fremgår det, at Rusland "opfordrer til at løse situationen i Venezuela på fredelig vis".