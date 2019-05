USA påbegynder proces med at lægge told på al kinesisk import

Trump har beordret told på al import fra Kina. Det betyder told på varer for yderligere 300 milliarder dollar.

Donald Trump har påbegyndt processen med at hæve toldsatserne på kinesiske varer. Præsidenten har således fredag bedt USA's Handelsrepræsentant (USTR) om at begynde at hæve toldsatserne på al resterende import fra Kina.

Det oplyser USTR i en meddelelse.

Formanden for USTR, Robert Lighthizer, siger, at værdien af produkter, som underlægges de nye toldsatser, er omkring 300 milliarder dollar.

- Tidligere i dag, på ordre fra præsidenten, forhøjede USA toldsatserne fra 10 til 25 procent på kinesisk import til en værdi af omkring 200 milliarder dollar.

- Præsidenten beordrede os også til at påbegynde processen med at hæve toldsatserne på stort set al resterende import fra Kina, som er værdisat til omkring 300 milliarder dollar, skriver Robert Lighthizer.

Fredag klokken 06.01 dansk tid trådte USA's forhøjede toldsatser på kinesiske varer som varslet i kraft.

Det amerikanske træk ventes at udløse kinesisk gengældelse.

I en pressemeddelelse fredag oplyste den kinesiske handelsminister, at Kina vil tage de "nødvendige modforanstaltninger". Ministeren gav ikke yderligere detaljer.

Handelskonflikten mellem USA og Kina har stået på længe, og i det seneste forsøg på at blive enige om en ny handelsaftale har landene torsdag og fredag forhandlet i Washington D.C.

Forhandlingerne endte dog fredag uden resultat.