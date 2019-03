USA overvejer at øge sanktionerne mod Nordkorea, hvis ikke nordkoreanerne afvikler landets atomprogram.

Det siger USA's nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, natten til onsdag dansk tid til det amerikanske medie Fox News.

Meldingen kommer, efter at det andet topmøde mellem USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, torsdag blev brat afsluttet.

På mødet i Vietnam skulle Trump og Kim i to dage drøfte en nedrustning af Nordkoreas atomprogram. Men forhandlingerne brød sammen torsdag uden en aftale eller en plan for et opfølgende møde.

- Hvis ikke de er villige til det (atomnedrustningen, red.), så har præsident Trump været meget tydelig (om konsekvenserne, red.), siger Bolton.

- De ødelæggende økonomiske sanktioner mod dem vil ikke blive lettet, og vi vil rent faktisk se på at øge disse sanktioner.

USA og Nordkorea er kommet med forskellige forklaringer på, hvorfor forhandlingerne i sidste uge brød sammen.

Trump sagde torsdag til journalister, at Kim Jong-un krævede, at USA ophævede alle sanktioner mod landet. Ifølge Trump var det Nordkoreas krav for at lukke det omstridte atomkompleks Yongbyon.

Nordkoreas udenrigsminister, Ri Yong-ho, har dog afvist USA's forklaring. På en pressekonference siger han, at Nordkorea kun har bedt om en delvis ophævelse af sanktionerne.

Der er ingen af parterne, der har truet med at stoppe de diplomatiske forbindelser mellem de to lande.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, sagde tirsdag, at han håber at sende en amerikansk delegation til Nordkorea allerede inden for de næste par uger.

Topmødet i Hanoi var anden gang, de to ledere mødtes. Trump og Kim mødtes første gang i juni 2018 i Singapore.

Dengang kom de frem til en svagt formuleret erklæring, der kortfattet omhandlede en atomvåbenfri koreansk halvø.