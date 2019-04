USA opfordrer libysk oprørshær til at stoppe offensiv

USA er "dybt bekymret" over den seneste tids kamphandlinger i Libyen, hvor en oprørshær under ledelse af Khalifa Haftar har indledt en offensiv mod hovedstaden Tripoli.

Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, opfordrer oprørsstyrken Libyens Nationale Hær til omgående at indstille offensiven, skriver flere nyhedsbureauer.

De stridende parter bør i stedet deltage i politiske forhandlinger under ledelse af en FN-mægler, lyder det fra Pompeo i en meddelelse, der er offentliggjort natten til mandag dansk tid.

- Vi har gjort det klart, at vi er modstandere af Khalifa Haftar-styrkens militære offensiv. Vi beder den indtrængende om øjeblikkeligt at indstille de militære operationer, siger han.

Søndag blev 11 mennesker dræbt og 23 såret i sammenstød i det sydlige Tripoli, oplyste sundhedsministeriet under den FN-anerkendte regering i Libyen sent søndag aften. Det vides ikke, om der er civile blandt ofrene i kampene.

Den 75-årige Khalifa Haftar betegner sig som arg fjende af islamistisk ekstremisme, men hans modstandere ser ham som en ny diktator i stil med Libyens mangeårige enehersker Muammar Gaddafi, der i 2011 blev væltet af oprørere med støtte fra Nato.

Haftar bakkes op af regimerne i Egypten og De Forenede Arabiske Emirater, som anser ham for at være et bolværk mod islamister. De to lande har ifølge FN ydet militær støtte til Haftar.

Hans styrker udførte søndag luftangreb mod mål i det sydlige Tripoli og vandt terræn i forsøget på at rykke ind i byens centrum, oplyste øjenvidner ifølge Reuters.

FN's generalsekretær, António Guterres, besøgte Libyen torsdag og fredag. Her bad han de stridende parter om at finde en politisk løsning på det, de er uenige om.

Oprørshæren indledte fremrykningen mod Tripoli onsdag i sidste uge.