USA opfordrer Nordkorea til at offentliggøre våbenarsenal

En opgørelse over Nordkoreas våben mod diplomatiske forbindelser og økonomisk støtte, lyder et tilbud fra USA.

Hvis Nordkorea skal gøre sig forhåbninger om nogensinde at få diplomatiske forbindelser til USA, så skal landet offentliggøre en detaljeret opgørelse over dets våbenbeholdning.

Sådan lyder opfordringen fra en amerikansk forhandler. Det skriver nyhedsbureauet AFP natten til fredag dansk tid.

Foruden diplomatiske forbindelser er USA's præsident, Donald Trump, også villig til at yde økonomisk støtte til Nordkorea til gengæld for opgørelsen, oplyser forhandleren.

Udmeldingen kommer, mens USA og Nordkorea forbereder et nyt møde mellem Donald Trump og Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Fredag var en nordkoreansk delegation ifølge Reuters i Washington for at holde indledende samtaler om et nyt topmøde.

Lørdag meldte Trump ud, at USA og Nordkorea er blevet enige om, hvor et topmøde mellem de to lande skal finde sted i februar.

Vietnam har tilbudt at være vært for forhandlingerne.

Tid og sted for mødet er dog endnu ikke offentliggjort. Præsident Trump forventer at kunne annoncere begge i begyndelsen af næste uge, fortalte han torsdag til journalister i Det Hvide Hus.

- Jeg tror, at de fleste af jer ved, hvor placeringen er. Jeg tror ikke, at det er en stor hemmelighed, sagde Trump uden at fortælle nærmere.

Trump og Kim Jong-un mødtes første gang i juni 2018 i Singapore.

USA vil have Nordkorea til at arbejde for en atomafrustning på Den Koreanske Halvø. På topmødet indvilgede Kim Jong-un i at samarbejde om det, men aftalen er blevet kritiseret for at være vagt formuleret og uden konkrete mål.

Nordkorea er underlagt skrappe sanktioner vedtaget i FN's Sikkerhedsråd på grund af sit arsenal af atomvåben.

Det er blot få uger siden, at Kim Jong-un i sin nytårstale sendte en form for trussel afsted mod USA, som han vil have til at fjerne sanktionerne mod landet.