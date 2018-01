USA og allierede vil øge kontrollen med skibe ud for Nordkorea

For at sikre at Nordkorea ikke bryder sanktioner med ulovlig skibshandel, vil USA og 19 andre øge kontrollen.

USA og udenrigsministrene fra 19 allierede lande, heriblandt Danmark, er på et møde i canadiske Vancouver tirsdag blevet enige om strengere kontrol af farvandet ud for Nordkorea.

Det oplyser den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson.

Tiltaget skal øge kontrollen med skibe, der driver ulovlig handel med Nordkorea trods sanktioner.

Rex Tillerson mødtes i Vancouver med 19 lande, der kæmpede på amerikansk side under Koreakrigen. Det sker for at "lægge maksimalt pres" på Nordkorea og sikre, at landet ikke bryder sanktionerne mod sig.

Tillerson siger, at de i alt 20 ligesindede lande har en fælles besked til den nordkoreanske leder, Kim Jong-un:

- Vi vil ikke acceptere et atombevæbnet Nordkorea.

Den amerikanske udenrigsminister opfordrer især Kina og Rusland, som ikke var inviteret med til mødet, til at implementere FN's sanktioner mod Nordkorea som følge af landets missiltest.

Styret i Pyongyang erklærede for nylig, at dets atommissiler nu kan ramme USA.

- Vi må erkende, at truslen fra Nordkorea vokser. Og hvis Nordkorea vælger ikke at diskutere og forhandle, så vælger de selv en anden mulighed, siger han med henvisning til militær indgriben.

Tillerson bemærker også, at de nordkoreanske missiltest udgør en trussel mod civil flytrafik.

USA's udenrigsminister understreger desuden, at presset på Nordkorea fortsætter, indtil landet tager afgørende skridt mod at opgive sit atomvåbenprogram.

Det var den canadiske udenrigsminister, Chrystia Freeland, og Rex Tillerson, som havde indkaldt til mødet i Vancouver.

Syd- og Nordkorea mødtes for nylig overraskende i den demilitariserede zone i Panmunjon mellem de to lande. Her aftalte de, at Nordkorea deltager ved vinter-OL i Sydkorea. Desuden har de genåbnet den varme telefonlinje mellem de to regeringer.

Efter tirsdagens møde i Vancouver siger Sydkoreas udenrigsminister, Kang Kyung-wha, at samtalen med Nordkorea "er et vigtigt skridt i retning mod genoprettelse af de koreanske relationer".

Japans udenrigsminister, Taro Kono, er til gengæld mere kontant i sin udmelding og konkluderer, at "Nordkorea blot ønsker at købe sig tid, så det kan fortsætte med at udvikle dets atom- og missilprogrammer".

I december blev sanktionerne mod Nordkorea skærpet for at begrænse landets adgang til raffinerede olieprodukter, råolie og industrivarer.