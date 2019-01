USA og Kina skal mødes for første gang siden våbenhvilen

Forhandlere fra USA og Kina skal mødes i næste uge for at drøfte den verserende handelskrig og våbenhvile.

En handelsdelegation fra USA har sat kursen mod Kina forud for samtaler mandag og tirsdag i næste uge.

Det oplyser Kinas handelsministerium, skriver nyhedsbureauet Reuters natten til fredag dansk tid.

Ministeriet ser frem til at "positive og konstruktive diskussioner" med USA, meddeler det.

Samtalerne bliver det første direkte møde mellem de to lande, efter at præsidenterne Donald Trump og Xi Jinping blev enige om en "våbenhvile" i den eskalerende handelskrig mellem de to lande.

Delegationen, der rejser til Kina, skal diskutere implementeringen af våbenhvilen. Det bliver USA's vicehandelsrepræsentant, Jeffrey Gerrish, der skal lede den amerikanske gruppe.

Konflikten har skabt usikkerhed på aktiemarkedet og ført til øget told på eksportvarer fra begge lande.

Donald Trump og Xi Jinping mødtes den 1. december i forbindelse med G20-topmødet i Argentina. Her blev de enige om ikke at indføre nye handelshindringer i de efterfølgende 90 dage.

I forbindelse med aftalen om en våbenhvile udskød USA en planlagt toldstigning til 1. marts.

Samtidig meddelte styret i Beijing, at man også ville udskyde en planlagt stigning af toldsatser på blandt andet køretøjer produceret i USA.

Handelskrigen mellem de to lande begyndte i marts, da Trump varslede nye toldsatser på 25 procent på stål og ti procent på aluminium. Begrundelsen var hensynet til USA's nationale sikkerhed.

19. marts meddelte Trump, at han forberedte told og afgifter på kinesiske varer for 60 milliarder dollar. Få uger senere svarede Kina igen med told på 128 amerikanske varekategorier.

Derefter eskalerede krisen. Allerede 3. april svarede Trump igen med at varsle straftold på over 1300 kinesiske varegrupper.