USA lukker grænsen for 16 saudiarabere efter drab

USA udsteder indrejseforbud for 16 saudiarabere. Sanktionen er udløst af drabet på Jamal Khashoggi.

16 saudiarabiske statsborgere er blevet forbudt indrejse i USA som følge af drabet på den regimekritiske journalist Jamal Khashoggi i oktober sidste år.

Det oplyser USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, mandag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Forbuddet begrundes med de 16 personers "involvering" i drabet.

Mike Pompeo har truffet beslutningen med udgangspunkt i en lov, som tillader udenrigsministeriet at indføre indrejseforbud for statsansatte i lande, som overtræder menneskerettighederne.

Jamal Khashoggi blev dræbt på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul i Tyrkiet 2. oktober sidste år. Han var mødt op på konsulatet for at hente nogle dokumenter.

Liget af Khashoggi er aldrig fundet.

I USA vedtog Senatet i december en resolution, der udpeger Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, som ansvarlig for drabet.

Den amerikanske efterretningstjeneste, CIA, er ifølge rapporter i flere medier tidligere kommet til samme konklusion i en selvstændig undersøgelse af drabet på Khashoggi.

USA's præsident, Donald Trump, har afvist at udpege Mohammed bin Salman som direkte ansvarlig for drabet.

Kritikere af Trump beskylder ham for at dække over den magtfulde kronprins, fordi Saudi-Arabien er en nær allieret af USA.

Regimet i Saudi-Arabien har medgivet, at Khashoggi blev dræbt, men afviser, at drabet skulle være udført på ordre fra kronprinsen.

Styret har også afvist skriverier i den internationale presse.

Blandt andet om at bin Salman i 2017 angiveligt fortalte en af sine rådgivere, at han ville bruge "en kugle" på Khashoggi.

Det ville ske, hvis han ikke vendte hjem til Saudi-Arabien fra sit eksil i USA eller ophørte med at kritisere regeringen i Riyadh.

Det amerikanske udenrigsministerium har tidligere tilbagekaldt indrejsetilladelser for over 20 saudiarabiske regerings- og embedsfolk.

Desuden har 17 andre saudiarabere fået indefrosset deres aktiver i USA.

Saudi-Arabien hævder, at drabet på Khashoggi blev udført af agenter, der handlede på egen hånd.

Kongedømmet indledte tidligere i år en retssag mod 11 mistænkte personer i sagen.