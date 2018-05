USA kræver atomsprænghoveder fjernet fra Nordkorea

USA kræver, at Nordkorea bringer flere atomsprænghoveder samt et ballistisk missil ud af landet inden for de næste seks måneder.

Det oplyser unavngivne kilder til den japanske avis Asahi, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tidligere på måneden mødtes den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, med Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Her lod Pompeo den nordkoreanske leder forstå, at Nordkorea muligvis vil blive fjernet fra USA's terrorliste, hvis landet efterlever det nye krav, skriver Asahi.

Netop atomprogrammet og Nordkoreas mange missiltest var i høj grad årsagen til det anstrengte forhold mellem USA og Nordkorea, der nåede sit lavpunkt i 2017.

29. november sidste år hævdede Nordkorea at have affyret landets mest kraftfulde missil til dato.

Et missil, der angiveligt er i stand til at nå alle dele af USA, og som fik Nordkorea til at erklære sig for en atommagt.

Desuden har Nordkorea flere gange trodset USA og det internationale samfund ved at gennemføre atomprøvesprængninger og prøveaffyringer af ballistiske missiler.

Det fik blandt andet Donald Trump til i 2017 at true med at "trykke på atomknappen" og gå i krig mod landet.

Siden har forholdet mellem de to nationer dog ændret sig, og Nordkoreas Kim Jong-un har nærmet sig både USA og naboen Sydkorea.

Der er blandt andet planlagt et topmøde mellem Donald Trump og Kim Jong-un, som skal finde sted i Singapore 12. juni.

Nordkorea har dog truet med at aflyse mødet med den begrundelse, at USA holder militærøvelser sammen med Sydkorea.

- Hvis USA forsøger at presse os til ensidigt at afhænde vores atomarsenal, så vil vi ikke længere være interesserede i en sådan dialog og må genoverveje, om vi skal gå videre med et topmøde, lød det fra den nordkoreanske viceudenrigsminister, Kim Kye-gwan.

Truslen om at aflyse mødet er et markant skifte i forhold til den seneste tids tilnærmelser mellem Nordkorea på den ene side og Sydkorea og USA på den anden.

Ved samme lejlighed aflyste Nordkorea et planlagt topmøde med Sydkoreas præsident, Moon Jae-in.

De to har ellers mødtes ved et historisk topmøde mellem de to koreanske ledere i april, hvor de enedes om at arbejde for at gøre Den Koreanske Halvø atomvåbenfri. Sydkorea ærgrer sig over aflysningen.