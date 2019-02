USA har ikke afgjort den militære nødvendighed af grænsemur

Det er endnu ikke afgjort, hvorvidt en grænsemur mod Mexico er militært nødvendig. Det er heller ikke afgjort, hvor meget en sådan mur ville koste.

Det siger USA's fungerende forsvarsminister, Patrick Shanahan, sent lørdag aften dansk tid til journalister på vej hjem fra en rejse i Mellemøsten.

- Vi har med fuldt overlæg ikke truffet nogle valg endnu, men vi har identificeret de skridt, vi skal tage, for at træffe de valg, siger Shanahan.

Fredag underskrev USA's præsident, Donald Trump, en finanslov, som kort forinden var blevet godkendt i Kongressens to kamre.

Store flertal i både Senatet og Repræsentanternes Hus har stemt for aftalen, der dog ikke indeholder finansiering af den grænsemur mod Mexico, som Trump længe har kæmpet for.

Derfor har Trump erklæret national nødretstilstand for at få finansieret sin mur, hvormed han kan bruge penge fra forsvarsbudgetterne til at bygge muren.

Ifølge amerikansk lov er det forsvarsministeren, der skal afgøre, hvorvidt muren er militært nødvendig, før pengene kan blive bevilget.

Militæret har foretaget indledende analyser af, hvorvidt det er militært nødvendigt at bygge muren, fortæller den fungerende forsvarsminister.

Han vil søndag begynde at vurdere analyserne, oplyser han.

Embedsmænd har tidligere sagt, at Trump-administrationen har fundet knap syv milliarder dollar, som kan blive omfordelt og brugt til at finansiere muren.

Heraf skal omkring 3,6 milliarder dollar komme fra det militære anlægsbudget og omkring 2,5 milliarder dollar fra forsvarsministeriets budget til bekæmpelse af narkotika.

Shanahan siger sent lørdag aften dansk tid, at militære analyser har udpeget, hvor pengene potentielt kunne blive taget fra. Men at det i sidste ende er ham, der skal tage beslutningen.

Trump mener, at muren er nødvendig for at dæmme op mod det, han kalder en "invasion" af den amerikanske grænse.

- Vi bliver invaderet af narkotika, bander og mennesker, og det er uacceptabelt, sagde Trump fredag.

Trumps beslutning om at gå uden om Kongressen for at finansiere grænsemuren er blevet udfordret af retsudvalget i Repræsentanternes Hus, hvor Demokraterne har flertal.

Udvalget vil igangsætte en efterforskning af, hvorvidt erklæringen om national nødretstilstand er forfatningsstridig.