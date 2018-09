Lørdag skrev avisen New York Times, at USA har holdt møder med venezuelanske militærfolk om et kup i landet.

USA's udenrigsministerium har ifølge New York Times holdt møder med venezuelanske militærfolk for at diskutere muligheden for et kup mod Venezuelas socialistiske præsident Nicolas Maduro.

Avisen citerede lørdag både amerikanske og venezuelanske kilder for historien. USA opgav dog at deltage i det kupforsøg, der var under planlægning ifølge avisen.

Avisens indhold i artiklen bliver søndag mødt af følgende kommentarer fra en talsmand for USA's sikkerhedsråd.

- USA foretrækker fortsat en fredelig, ordentlig tilbagevenden til demokrati i Venezuela. USA's regering hører hver dag fra venezuelanere. De deler alle et mål, og det er genopbygningen af demokrati i deres land.

- En vedvarende løsning på Venezuelas eskalerende krise kan kun komme efter en tilbagevenden til demokratiske praksisser, respekt for loven og for grundlæggende menneskerettigheder, siger talsmand for National Security Council Garrett Marquis ifølge nyhedsbureauet AFP.

Venezuela er i en årrække blevet mere og mere kaotisk i takt med, at først præsident Hugo Chávez og så hans efterfølger Nicolas Maduro har undergravet demokratiet i landet.

Oppositionen er blevet fordrevet, og politiske modstandere er sat uden for indflydelse via revisioner af landets forfatning.

Flere fejlslåede økonomiske indgreb og reformer betyder, at landet nu lider under en voldsom økonomisk krise, hvor der blandt andet er mangel fødevarer og medicin. Titusinder venezuelanere er flygtet ud af landet.

Siden Hugo Chávez overtog magten i Venezuela, har landet været en udtalt kritiker af USA.

I august blev Nicolas Maduro udsat for, hvad der lignede et mordforsøg ved en større militærparade. I den forbindelse anklagede han USA, Colombia og indenlandske fjender for at stå bag angrebet.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har tidligere udtalt, at han ikke vil udelukke en militær intervention i Venezuela.