USA forventer betydelige fremskridt i nye forhandlinger om handel med Kina, men det er "komplicerede emner", der kommer til at præge dagsordenen.

Det siger USA's finansminister, Steven Mnuchin.

Han mødes onsdag og torsdag med Kinas topforhandler i handelsspørgsmålet, vicepremierminister Liu He, i Washington.

I løbet af de to forhandlingsdage skal den kinesiske vicepremierminister også mødes med USA's præsident, Donald Trump.

De to parter skal blandt andet drøfte, hvordan man kan kontrollere, at Kina overholder sin del af en fremtidig aftale. Ifølge Steven Mnuchin har Kina også anerkendt behovet for en sådan kontrolmekanisme.

- Vi skal sikre os, at når vi får en aftale, så vil den også blive håndhævet, siger Mnuchin på et pressemøde.

De nye forhandlinger indledes på et tidspunkt, hvor spændingerne er taget til mellem de to parter.

Mandag har den amerikanske anklagemyndighed meddelt, at den rejser tiltale i sagen om den kinesiske telegigant Huawei. USA beskylder blandt andet Huawei for at sælge udstyr til Iran i strid med USA's sanktioner.

USA's handelsminister, Wilbur Ross, understreger dog på et pressemøde, at anklagerne mod Huawei udelukkende er et retsligt anliggende, som er helt adskilt fra handelssamtalerne med Kina.

Trump har varslet toldstigninger på kinesiske varer, hvis de to lande ikke får løst deres handelsstrid inden den 2. marts.

Oprindeligt skulle USA's toldsatser på importerede varer fra Kina have været sat op til 25 procent fra ti procent med virkning fra den 1. januar.

Men Trump og Kinas præsident, Xi Jinping, blev i december enige om at give hinanden 90 dage til at forhandle sig frem til en løsning og dermed undgå en eskalering af det, der bliver kaldt handelskrigen mellem verdens to største økonomier.

USA har under Trump hævet toldbarrieren over for Kina flere gange. Kina har svaret igen på samme måde.