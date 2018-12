USA fordømmer Pakistans behandling af religiøse mindretal

Det står skidt til med religionsfriheden i Pakistan.

Det mener USA, som har føjet den muslimsk-dominerede nation til en liste over lande, der krænker individers ret til at dyrke deres tro.

Allerede for et år siden placerede den amerikanske regering Pakistan på en særlig liste over lande med svære vilkår for religionsfrihed.

Tiltaget var ifølge nyhedsbureauet AFP et vink med en vognstang til regeringen i Islamabad om at tage fat om problemet.

Men det er ikke sket, og tirsdag placerede USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, derfor Pakistan på listen over lande, der krænker religiøse minoriteter.

Fortalere for menneskerettigheder har længe udtrykt bekymring over Pakistans behandling af mindretal.

Deriblandt kristne, shiamuslimer og trosretningen ahmadiyya. Sidstnævnte er en reformbevægelse inden for islam. I Pakistan er det forbudt for medlemmerne at kalde sig muslimer.

- Alt for mange steder verden over bliver personer fortsat chikaneret, anholdt eller endda dræbt for bare at leve deres liv i overensstemmelse med deres overbevisninger, udtaler Mike Pompeo i en meddelelse.

- USA vil ikke se passivt til som tilskuer til den slags undertrykkelse, tilføjer han.

Pakistan har ellers fået en del international ros for nylig, efter at landets højesteret i slutningen af oktober beordrede den kristne kvinde Asia Bibi løsladt.

Hun blev i 2010 dømt til døden for at komme med nedsættende kommentarer om profeten Muhammed og islam.

Løsladelsen udløste store protester og masseanholdelser af islamister, der var rasende over, at hun slap for at blive henrettet.

Siden er en radikal præst, Khadim Hussain Rizvi, blevet anholdt. Han førte an i de voldelige protester og er tiltalt for blandt andet terrorisme.