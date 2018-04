USA antyder vilje til at undgå handelskrig med Kina

USA afviser, at der er handelskrig og vil forhandle med Kina. Men Kina siger, det kræver to til tango.

Der lyder venligere toner fra USA, efter at præsident Donald Trumps regering og Kina gensidigt har bebudet straftold på en række varer.

Der er stadig plads til forhandlinger, hedder det.

Det har torsdag givet tro på, at en handelskrig kan undgås. De Internationale børsmarkeder reagerer med stigende kurser efter adskillige dage med kursfald af frygt for en handelskrig.

USA's toldsatser over for Kina skal indfases over flere måneder.

Først var det handelsminister Wilbur Ross, der onsdag var ude og afvise, at de to lande er havnet i en handelskrig.

Men nok så meget, hvad Trumps økonomiske toprådgiver, Larry Kudlow, var ude og sige sent onsdag.

Han antydede, at de nye toldsatser måske aldrig vil blive virkelighed. På Fox News blev han spurgt, om det var forhandlingstaktik fra USA's side.

- Jeg mener ikke, at det er en handelskrig. Jeg tror, der vil komme intense forhandlinger.

- Jeg tror, at vi vil nå til enighed. Jeg tror, at kineserne vil holde igen og vil samarbejde, sagde han.

Kinas ambassadør i USA, Cui Tiankai, havde et længere møde i det amerikanske udenrigsministerium med den fungerende udenrigsminister, John Sullivan. Han var lidt mere varsom.

- Forhandlinger vil stadig være det, vi foretrækker, men det kræver to til tango. Vi vil holde øje med, hvad USA vil gøre, sagde ambassadøren.

De nye toner fra den amerikanske regering kom, ikke mange timer efter at USA meddelte, at 1300 kinesiske varetyper pålægges 25 procent told.

Kina svarede øjeblikkeligt igen ved at bebude told på sojabønner, fly, biler, oksekød og kemiske produkter fra USA.

De internationale børser har reageret positivt, også da europæiske børser åbnede torsdag formiddag. Her blev der meldt om stigninger på op mod 1,5 procent.

Men hvor skrøbelig situationen har været de seneste dage ved udsigten til handelskrig blev afspejlet af det ledende amerikanske indeks Dow Jones.

Det endte med at stige knap en procent onsdag. Men fra starten af dagen faldt det over 500 point, inden det vendte rundt og gik op med 700 point til et plus på 230 point.