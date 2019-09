USA aktiverer forsvarsaftale i protest mod Venezuelas Maduro

USA har sammen ti andre lande tilsluttet sig oppositionen i Venezuela og taget en regional forsvarsaftale i brug.

Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium i en udtalelse.

Det sker efter nylige "krigeriske" tiltag fra Venezuelas præsident, Nicolás Maduro. Det siger USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, i udtalelsen.

Det er den Interamerikanske Traktat for Gensidig Bistand (Tiar), som USA sammen med ti andre lande fra de amerikanske kontinenter har valgt at aktivere. Det vides endnu ikke, hvad det konkret indebærer.

- Nylige krigeriske tiltag fra Venezuelas militær om at indsætte folk ved grænsen til Colombia og tilstedeværelsen af ulovlige, væbnede grupper og terroristorganisationer i Venezuela viser, at Nicolás Maduro ikke kun udgør en trussel for det venezuelanske folk.

- Hans handlinger truer også freden og sikkerheden hos Venezuelas naboer, lyder det fra den amerikanske udenrigsminister.

Det er den venezuelanske opposition, der har opfordret til at tage den regionale forsvarsaftale i brug.

Det sker, efter at lederen af Venezuelas militære styrker tirsdag meddelte, at det var begyndt at indsætte 150.000 folk til militærøvelser ved Colombias grænse. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Militæret beskylder Colombia for at have planer om militær handling.

Oppositionen i Venezuela bliver anført af Juan Guaidó, der er leder af Venezuelas Nationalforsamling. Han udråbte i januar sig selv som fungerende præsident. Det har udløst stor politisk krise i det uroplagede land.

Guaidó er anerkendt af blandt andet USA og flere EU-lande - herunder Danmark. Præsident Maduro beskriver ham dog som en "tronraner" - en betegnelse for en person, der ulovligt tilegner sig magt.