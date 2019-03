USA: Kinas overgreb mod muslimer er de værste i årtier

Kinas behandling af muslimske mindretalsgrupper er de værste krænkelser af menneskerettighederne siden 1930'erne, vurderer USA's udenrigsministerium i en ny rapport.

- Når ministeriet fremlægger dets årlige rapport om situationen for menneskerettighederne, så er Kina i en klasse for sig selv, siger den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo.

Amerikanerne påpeger, at Kina i den nordvestlige del af landet har interneringslejre, hvor der ifølge nogle opgørelser er indespærret millioner af mennesker fra den muslimske mindretalsgruppe uighurerne.

Kina betegner lejerne som "lejre for omskoling" eller "frivillige arbejdslejre."

- Jeg mener ikke, at vi har set noget lignende siden 1930'erne, siger Michael Kozak, chef for det amerikanske udenrigsministeriums afdeling for menneskerettigheder og demokrati.

- At samle så mange mennesker - ifølge visse beregninger millioner - og sætte dem ind i en lejr, torturere dem, begå overgreb mod dem, og forsøge at udslette deres kultur og deres religion fra deres dna. Det er bemærkelsesværdigt frygteligt, siger han.

Kozak siger, at Kina i første omgang benægtede lejrenes eksistens, men nu siger, at "der er lejre, men det omskolingslejre, og de er frivillige".

Kinas store nordvestlige område, der grænser op til Centralasien, er hjemsted for millioner af uighurer og andre muslimske flertal. Ifølge USA har den kommunistiske regering i Kina klart intensiveret en kampagne med masseanholdelser og indespærringer - muligvis over to millioner uighurer og andre muslimske mindretal.

USA's udenrigsministerium siger, at kinesiske embedsmænd hævder, at lejrene er nødvendige for at bekæmpe terrorisme, separatisme og ekstremisme.

Internationale medier og menneskerettighedsgrupper siger, at tidligere indsatte i lejrene, har sagt, at de indsatte bliver mishandlet, tortureret og i nogle tilfælde dræbt.