Tyve stjæler Banksy-værk til ære for dræbte på Bataclan

Et kunstværk på en branddør på spillestedet Bataclan i den franske hovedstad, Paris, er blevet stjålet.

Det oplyser spillestedet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Værket er blandt flere vægmalerier i Paris, som er tilskrevet den britiske og anonyme gadekunstner Banksy.

Vægmaleriet forestiller en pige bag slør med et sorgfuldt udtryk i ansigtet. Det anses som en hyldest til de 90 personer, der blev dræbt under angrebet på spillestedet i 2015.

- Vi er i dag fyldt med af en dyb følelse af harme. Banksys kunstværk, som er et symbol på det, der skete, og som tilhører os alle - beboerne, pariserne og verdens befolkning - er blevet taget fra os, skriver Bataclan på Twitter.

Tyve i en varevogn har ifølge kilder i det franske politi stjålet døren med vægmaleriet natten til lørdag.

Banksy er en graffitimaler fra byen Bristol, der omkring år 2000 begyndte at bruge metoden stencil til at lave ikonisk og ofte humoristisk samfundssatire på husmure og andre steder i det offentlige rum.

Hans kunstværker er de senere år blevet attraktive for samlere. Banksy har tidligere udtrykt stor vrede over, at samlere betaler for at købe hele mure for at sikre sig hans kunstværker.

I sommeren 2018 blev der opført en række nye kunstværker i Paris' gader, som er tilskrevet Banksy.

Gadekunstneren har ifølge nyhedsbureauet dpa lagt et billede af kunstværket på Bataclans branddør på det sociale medie Instagram, hvilket tilsyneladende bekræfter, at det er hans værk.

Angrebet på Bataclan skete den 13. november 2015, hvor bevæbnede gerningsmænd i et koordineret angreb dræbte i alt 130 personer flere steder i Paris. Ud over de dræbte blev mere end 350 personer såret.