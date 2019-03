Prædikanter, der har med muslimske migranter og flygtninge at gøre, skal kunne tale tysk, mener regeringen.

Tysklands regering vil gøre sprogkundskaber til et krav for udenlandske prædikanter, der vil have ophold i landet.

Det oplyser en talsmand for Tysklands indenrigsministerium, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Prædikanter, der arbejder med muslimske migranter og flygtninge i Tyskland, er ifølge talsmanden "rollemodeller", som varetager afgørende "rådgiverfunktioner".

Personer, "som taler tysk og er bekendt med tysk kultur, er bedre i stand til at fremme integrationen", lyder det fra talsmanden.

Der findes ingen officielle statistikker over antallet af udenlandske prædikanter i Tyskland.