Tyske spidskandidater til EU-valg er ukendte i hjemlandet

Knap halvdelen af tyskerne svarer, at de ikke kender en eneste af spidskandidaterne til EU-valget 26. maj.

Tyskland beskrives ofte som rygraden eller selve motoren i EU-samarbejdet.

Men de folkevalgte, som repræsenterer Tyskland i Bruxelles og Strasbourg, er ukendte for knap halvdelen af befolkningen.

45 procent af tyskerne kender ikke en eneste af de tyske partiers spidskandidater til europaparlamentsvalget 26. maj. Det viser en måling af analyseinstituttet YouGov på vegne af nyhedsbureauet dpa.

Kun 26 procent svarer, at de har hørt om Manfred Weber. Weber er spidskandidat for Europa-Parlamentets borgerlige og største gruppe, EPP, til posten som formand for EU-Kommissionen.

Han er med andre ord topkandidat til en af de mest magtfulde positioner i EU.

Manfred Weber lancerede tirsdag aften i Athen sin valgkampagne med konkrete løfter, hvis han bliver kommissionsformand. Tyskeren har været på turné i Europa den seneste tid.

Den kandidat, som flest tyskere kender før EU-valget, er justitsminister Katarine Barley. 39 procent af de adspurgte tyskere har hørt om socialdemokraten, som har siddet i Forbundsdagen siden 2013.

I den anden ende af skalaen finder man Udo Bullmann, der som leder af den socialdemokratiske gruppe i EU-Parlamentet er en meget synlig mand i Bruxelles og Strasbourg. Det er ikke tilfældet i Tyskland.

Kun fire procent af tyskerne i undersøgelsen svarer, at de ved, hvem han er.