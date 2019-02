Tyske konkurrencemyndigheder slår ned på Facebooks data

Tyskland vil sætte nye grænser for, hvordan Facebook må indsamle data fra brugerne. Det sker, efter at landets konkurrencemyndighed har vurderet, at Facebook har misbrugt sin dominerende stilling til at samle brugerdata fra flere kilder.

Facebook vil anke beslutningen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- I fremtiden vil Facebook ikke længere have lov til at tvinge sine brugere til at godkende praktisk talt komplet indsamling og tilknytning af ikke-Facebook data til deres Facebook-profil, siger chef for konkurrencemyndigheden Andreas Mundt ifølge Reuters.

Myndighederne har længe undersøgt Facebook og har ifølge Reuters specielt haft fokus på, hvordan Facebook har indsamlet data om sine brugere fra andre applikationer såsom WhatsApp og Instagram.

Derudover har myndighederne slået ned på Facebooks overvågning af personer på nettet, der slet ikke har en Facebook-profil.

Her har Facebook overvåget og indsamlet data om brugere, der har været på hjemmesider, hvor Facebook-software er installeret.

- Vi er uenige i konklusionerne og vil appellere, så tyskere fortsat kan få de fulde fordele af alle vores services, skriver Facebook ifølge Reuters efter afgørelsen.