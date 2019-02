Historien om et uventet dyreangreb blev hurtigt et mysterium i de tyske medier, hvor debatten om ulves tilbagevenden længe har været ophedet.

I henhold til rapporter så sneg et firbenet rovdyr sig ind på en gartner bagfra, da gartneren lå på knæ ved en jernskulptur på en kirkegård i en østtysk by. Dyret bed gartneren i hans venstre underarm.

- Den 55-årige forskrækkede gartner, hvis navn ikke er blevet offentliggjort, slog impulsivt rovdyret med en hammer, hvilket skræmte det på flugt, hedder det i de officielle rapporter i byen Steinfeld i delstaten Niedersachsen.

"Mand angrebet af ulv", hed det efterfølgende i en overskrift i tabloidavisen Bild, som dog længere nede i artikel satte spørgsmålstegn bag udsagnet og tilkendegav, at der hersker tvivl om, hvad der egentligt skete.

Nogle mener, at det kunne have været en herreløs hund, mens andre endda sætter spørgsmålstegn ved, om gartneren overhovedet blev angrebet.

I laboratorieprøver af bidsåret, af gartnerens tøj og af hans hammer er der ikke fundet savl, hår eller andre genetiske spor efter en ulv.

Historien er blevet diskuteret meget indgående af mange personer, der finder, at den har fundamental betydning for debatten som ulvens tilbagevenden i den tyske natur.

Ulven var udryddet i Tyskland i over 150 år, men den fik et comeback i 2000, da ulve krydsede grænsen til Tyskland fra Polen.

Der har ikke tidligere været rapporter om, at mennesker er blevet angrebet af ulve.

Men ulve har skabt vrede og frygt hos fårefarmere, og der er politiske grupper, som taler imod deres tilstedeværelsen - navnligt i det østlige Tyskland, hvor de fortrinsvis lever.

Lobbyen, der bekæmper ulvene, henviser til angreb som i oktober sidste år, hvor over 40 får blev dræbt af ulve. Landmænd klager over, at det er for dyrt og besværligt at beskytte deres husdyr med elektriske hegn.

Det højreorienterede parti Alternativ for Tyskland, AfD, som er mest kendt for at være indvandrerkritisk, er gået forrest i kampen mod ulven.

- Ulve mister frygten for mennesker, hvis de holder op med at opfatte dem som deres naturlige fjender, siger AfD's talskvinde i Sachsen, Silke Grimm.

Nogle iagttagere siger, at der mellem de 700-800 ulve, som strejfer rundt i Tyskland i dag, findes en del ulvehunds-hybrider, som ikke bør være beskyttet af loven.

- Ulven er Tysklands mest politiserede dyr. Man er enten for eller imod dem, fastslår ugeavisen Die Zeit.