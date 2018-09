Tysk domstol forbyder demonstration mod kulminedrift i skov

En planlagt demonstration søndag mod rydningen af dele af en gammel skov i Tyskland må ikke gennemføres.

Det har en domstol i byen Aachen i den vestlige del af landet afgjort. Dermed støtter domstolen en beslutning fra tysk politi om at forbyde demonstrationen.

Ifølge politiet er det et spørgsmål om hensynet til den offentlige sikkerhed.

Det var ventet, at omkring 5000 mennesker ville deltage i søndagens demonstration mod et energiselskabs planer om at jævne dele af den gamle skov med jorden for at drive kulminedrift.

Siden midten af september har der været sammenstød mellem politi og demonstranter, efter at politiet indledte en operation for at rydde en protestlejr i skoven Hambacher bestående af træhuse.

Onsdag faldt en mandlig journalist ned fra et træhus i skoven og døde, da han dækkede protesterne.

Aktivistgruppen "Hambi bleibt" (Hambi bliver) har i seks år protesteret mod den tyske energigigant RWE's planer om starte kulminedrift i skoven.

I løbet af de seks år har gruppen besat dele af skoven, og aktivisterne har bygget træhuse i 25 meters højde, som det er svært for politiet at rydde for folk.

RWE, der ejer Hambacher-skoven, har planer om at rydde 100 hektar jord for at drive brunkulminedrift. Brunkul anses for at være et af de mest forurenende fossile brændstoffer.

Rydningen af skoven begynder efter planen i oktober.

Politiet havde krævet et forbud mod søndagens demonstration, fordi politiet frygter, at nogle af demonstranterne vil bryde igennem politiets barriere og slutte sig til de aktivister, som politiet forsøger at fjerne.

Hambacher-skoven er hjemsted for bøge- og egetræer, der er flere hundrede år gamle, samt en særlig art flagermus, der er fredet.