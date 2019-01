Tyrkiet er klar til at overtage sikkerheden i syriske Manbij

Manbij er blevet centrum for spændinger efter Trumps beslutning om at trække USA's styrker i Syrien hjem.

Tyrkiet er klar til at overtage sikkerheden i den syriske by Manbij. Det siger den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, i en telefonsamtale med USA's præsident, Donald Trump, søndag.

Det var i Manbij, der ligger i provinsen Aleppo i det nordlige Syrien, at fire amerikanske statsborgere blev dræbt i et bombeangreb i sidste uge. Islamisk Stat har taget skylden for selvmordsangrebet.

Erdogan sagde søndag til Trump, at angrebet i Manbij, der kontrolleres af en milits allieret med amerikanskstøttede kurdiske styrker, var en handling, der havde til formål at påvirke Trumps beslutning om at trække USA's soldater i Syrien hjem.

Donald Trump meddelte overraskende den 19. december, at USA's soldater i Syrien skal trækkes hjem, fordi missionen med at nedkæmpe Islamisk Stat i det krigshærgede land er fuldført.

USA har i kampen mod Islamisk Stat allieret sig med den kurdiske milits YPG i det nordlige Syrien.

Tyrkiet hævder, at YPG arbejder sammen med den tyrkisk-kurdiske organisation PKK, der i Ankara regnes som en terrororganisation.

Det er endnu uklart, hvornår hjemsendelsen af de omkring 2000 udsendte amerikanske soldater i Syrien indledes.

Manbij, som USA-støttede styrker genvandt fra Islamisk Stat i 2016, er blevet et omdrejningspunkt for spændinger efter Trumps beslutning om at trække sine styrker hjem fra Syrien. Styrker, hvis tilstedeværelse effektivt har afskrækket Tyrkiet fra at angribe kurdiske styrker i landet.

Manbij er kontrolleret af Syriens Demokratiske Styrker (SDF). Det er en milits, der er allieret med YPG.

Efter søndagens telefonsamtale mellem Erdogan og Trump har Det Hvide Hus ikke kommenteret Tyrkiets tilbud om at overtage sikkerheden i Manbij.

Dog oplyser Det Hvide Hus, at de to ledere fortsætter forhandlingerne om en løsning for det nordøstlige Syrien, der opfylder begge landes sikkerhedsbehov.