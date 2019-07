Tyrkiet: USA bør afblæse beslutning om kampflyprogram

Der mangler legitim begrundelse for at smide Tyrkiet ud af F-35-program, siger tyrkisk forsvarsministerium.

USA bør trække sin beslutning om at ekskludere Tyrkiet fra et F-35-kampflyprogram tilbage.

Sådan lyder meldingen fra det tyrkiske forsvarsministerium, skriver nyhedsbureauet AP torsdag formiddag.

Beslutningen om at smide Tyrkiet ud blev truffet, efter at landet har købt et missilforsvarssystem af Rusland.

Den militære luftbase Mürted Airfield Command nordvest for Tyrkiets hovedstad, Ankara, modtog fredag de første dele af det russiske luftforsvarssystem S-400. USA har længe forsøgt at forhindre den levering.

Købet fra russerne vil ifølge USA gå ud over F-35-programmet og gavne den russiske efterretningstjeneste. Den påstand afviser det tyrkiske forsvarsministerium.

Ministeriet mener, at beslutningen om at smide Tyrkiet ud af programmet mangler en "legitim begrundelse".

På et pressemøde har Ellen Lord fra det amerikanske forsvarsministerium oplyst, at USA og andre F-35-partnere er enige i beslutningen om at ekskludere Tyrkiet.

Beslutningen vil ifølge amerikanske myndigheder medføre, at dele af produktionen af F-35-kampfly vil overgå til hovedsageligt amerikanske fabrikker og ikke tyrkiske.

En række tyrkiske virksomheder er underleverandører i kampflyprogrammet. Danmark er blandt partnerlandene i F-35-programmet.