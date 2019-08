Tyfon har dræbt mindst 28 personer i det østlige Kina

Dødstallet er søndag morgen steget til 28, efter at tyfonen Lekima lørdag ramte Kinas kyst syd for Shanghai.

Mindst 28 personer har mistet livet i det østlige Kina, hvor en tyfon hærger.

Det oplyser de lokale myndigheder tidligt søndag morgen dansk tid, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er en opjustering af dødstallet, som lørdag lød på 13 personer, efter at tyfonen Lekima havde ramt Kinas kyst syd for Shanghai.

Tyfonen gik i land med en hastighed på 187 kilometer i timen, hvilket fik meterhøje bølger til at slå ind over kystlinjen.

Hovedparten af dødsfaldene er sket i landsbyen Yongjia i udkanten af den store havneby Wenzhou, skriver nyhedsbureauet AP.

Her er en flod blevet blokeret af et jordskred, hvilket har fået vandstanden i området til at stige med ti meter på blot ti minutter.

Mindst 120 beboere i landsbyen blev fanget af vandmasserne, skriver det kinesiske nyhedsbureau Xinhua.

Ud over de dræbte er mindst 20 personer meldt savnet i provinsen Zhejiang, hvor havnebyen Wenzhou ligger i den sydlige del.

Over en million mennesker er blevet evakueret, før Lekima lørdag gik i land. 253.000 er evakueret alene i Shanghai.

Disneyland er såvel som andre populære turistattraktioner i Shanghai blevet lukket som følge af weekendens voldsomme vejr.

Lørdag lød de første meldinger, at over 200 huse var kollapset, mens 3200 andre var blevet beskadiget af Lekima.

Shanghai ved Yangtze-deltaets bredder er Kinas største by med 23,4 millioner indbyggere.

På kysten i Zhejiang, hvor der ligger mange kemiske anlæg og olieraffinaderier, blev der udsendt advarsler om fare for eksplosioner, gasudslip og brande.

I september sidste år ramte tyfonen Mangkhut det kinesiske fastland og udløste evakueringer af over to millioner mennesker efter at have dræbt mindst 59 mennesker i Hongkong, Macau og i det nordlige Filippinerne.