Tv-direktør anklages for at opildne til terror i Nicaragua

Direktøren for en tv-station i Nicaragua anklages for at "planlægge og konspirere til terror" i landet.

Regeringen i Nicaraguas forsøg på at bekæmpe uafhængige medier og organisationer i landet fortsætter.

Lørdag blev direktøren for en regeringskritisk tv-station anklaget for at opildne til terror. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Dagen forinden havde bevæbnede betjente stormet tv-stationen 100 % Noticas. Seks personer blev arresteret, heriblandt tv-direktør Miguel Mora og hans hustru, Veronica Chavez.

- De (politiet red.) havde planlagt det nøje. De ventede, indtil Miguel var færdig med at sende sit program, og så omringede de tv-stationen. De stormede bygningen, som om de ledte efter en farlig kriminel. De pegede på os med pistoler og førte ham væk, fortæller Veronica Chavez på et pressemøde lørdag.

Tv-stationen blev ransaget og lukket, og de anholdte ført væk. Som den eneste blev Veronica Chavez løsladt igen efter tre timer.

Lørdag mødte Miguel Mora op i retten iført en blå fangedragt. Her blev anklagerne mod ham læst op.

Af retsdokumenter fremgår det, at Mora er anklaget for at ville "planlægge og konspirere om at begå terror".

Veronica Chavez anklager politiet for at have "kidnappet" hendes mand efter "ordre fra diktatoren Daniel Ortega".