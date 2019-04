Tusk til Storbritannien: Vær søde ikke at spilde tiden

Storbritannien skal udnytte de næste seks måneder til fulde for at finde en afklaring på brexit, lyder appellen fra EU-præsident.

- Vær søde ikke at spilde denne tid, siger præsident Donald Tusk på et pressemøde natten til torsdag.

Den polske EU-præsident havde før mødet foreslået, at brexit blev udsat med et år. I stedet endte EU's stats- og regeringschefer på et kompromis.

Storbritannien skal senest forlade unionen 31. oktober - og om muligt før.

- Forlængelsen er fleksibel, som jeg havde forventet. Den er lidt kortere, end jeg havde ventet. Men den er stadig lang nok til, at man kan finde den bedst mulige løsning, siger Donald Tusk.

Som led i aftalen er landene enige om at evaluere processen på et planlagt topmøde i juni. Men det er ikke målet, at stats- og regeringscheferne skal forhandle om datoen igen, uddyber Tusk.

Det er planen, at præsidenten "vil informere om de aktuelle" fremskridt.

- Overordnet er jeg tilfreds, for dagens drøftelser viste, at idéen om en fleksibel forlængelse ikke var så åbenlys for alle. Så vi må være om ikke glade så tilfredse med denne løsning, siger Donald Tusk.

Brexit, der ifølge den oprindelige plan skulle være effektueret 29. marts, er allerede én gang tidligere blevet udskudt. Tusk afviser at fremsætte et løfte om, at det vil gå efter den plan, der onsdag blev fundet.

- Jeg er for gammel til at udelukke, at det ender med et andet scenarie. Alt er fortsat muligt, siger han.

31. oktober falder sammen med skiftedagen i EU-Kommissionen, og det er derfor formand Jean-Claude Junckers sidste arbejdsdag.

- Jeg skal forlade mit job 1. november i år. Så jeg forventer, at det ikke bliver en natteforestilling, for ellers bliver jeg tvunget til at forlade mødet ved midnatstid, siger Juncker.

Kommissionsformanden brugte også flere minutter for at kritisere, at Europas medier brugte så meget tid og plads på brexit. Han var ærgerlig over, at et topmøde med Kina blev næsten overset.