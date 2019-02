Tusk og Løkke møder nyt syn på migration i egyptisk badeby

I Europa rimer migration på krise, kobles med billeder af mennesker på motorveje i søgen efter fred eller et nyt liv - og mange kræver et totalt stop.

I Den Arabiske Liga, som søndag og mandag er vært for det første topmøde til dato med EU, taler de et helt andet sprog.

- Vi ser ikke på migration som en udfordring, sagde Egyptens præsident, Abdel Fattah al-Sisi, i sin åbningstale som vært for mødet.

- Vi ser et lovende samarbejdsfelt, som kan kaste noget af sig for både den arabiske verden, som er rig på arbejdskraft, og for Europa, som har brug for forskellige typer af arbejdskraft.

Godt nok ønsker den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), og de øvrige EU-ledere også et samarbejde om migration.

Men det er ikke et samarbejde, der indebærer en udstrakt hånd til arbejdsløse egyptere eller yemenitter på jagt efter en lysere fremtid i Europa.

Når styret i Egypten får ros af EU-præsident Donald Tusk, skyldes det Sisis vilje til at stoppe migration over Middelhavet. Løkke fremhæver Egypten som et land, der har formået at standse den såkaldt irregulære migration.

- I øjeblikket kommer der ingen fra Egypten, så det, at vi samarbejder, kan godt have en positiv effekt på migration, siger statsministeren.

Han peger på, at Egypten med 95 millioner indbyggere har vokseværk og kæmper med en lammende arbejdsløshed.

- Det betyder, at de er i enorm risiko for radikalisering. Men der er også mange af dem, der kunne føle sig tiltalt af og drømme om en fremtid i Europa. Så det er uomgængeligt, at vi er nødt til at interessere os for denne del af verden, som jo er vores nabo, siger Løkke.

Sisi fremhæver, at Egypten i tre år har stoppet al illegal migration fra landets kyster. Det har egypterne - modsat Tyrkiet - gjort uden en stor sæk penge fra EU.

Præsidenten taler for en mere velordnet migration fra Mellemøsten til Europa.

EU-lederne foretrækker derimod at tale om forskellige typer af samarbejde, der indebærer støtte til regionen. Statsministeren peger på EU's Afrika-fond, som Danmark er den tredjestørste donor til:

- Hvis vi skal passe på Danmark, så handler det om at føre udlændingepolitik hjemme, men det handler også om at engagere sig i denne del af verden, og det er derfor, at Danmark yder så stort et bidrag til Afrika-fonden.