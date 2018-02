Tusinder demonstrerer for mere selvstændighed på Korsika

Forud for præsident Emmanuel Macrons besøg på middelhavsøen gik tusindvis af demonstranter lørdag på gaden.

Tusindvis af demonstranter var lørdag samlet i regionshovedstaden på øen Korsika for at kræve mere selvstændighed fra Frankrig.

Protesterne kommer blot tre dage før, præsident Emmanuel Macron besøger middelhavsøen.

Lokale myndigheder oplyser, at 6000 mennesker deltog i demonstrationen, som var arrangeret af nationalistiske grupper.

Imens oplyser arrangørerne ifølge nyhedsbureauet AFP, at mellem 22.000 og 25.000 var mødt op i Ajaccio for at demonstrere.

Nationalisterne på Korsika kræver ikke løsrivelse fra Frankrig, men beder om, at øen får status som autonom region, og at korsikansk bliver anerkendt som et officielt sprog.

Fransk har været officielt sprog på Korsika siden 1769, hvor franske tropper erobrede øen.

Arrangørerne håber, at demonstrationen, der kommer forud for Macrons todages besøg, vil udløse nye forhandlinger med den føderale regering i Paris.

Lederen af Korsikas regionalråd, Gilles Simeoni, understreger således over for tv-kanalen France 2, at demonstrationen ikke var rettet mod den franske regering.

Efter en del misforståelser siger Simeoni, at der for første gang er en mulighed for "frugtbar dialog".

- Af denne grund forventer vi meget af præsidentens besøg, siger han.

Nationalistiske kræfter kom forstærket ud af et lokalvalg i december. Her stemte næsten hver anden vælger på Korsika på en alliance af partier, der ønsker mere selvstændighed.

Men korsikanske politikere blev skuffede over de efterfølgende forhandlinger med den franske regering.

Kampen for mere selvstændighed har stået på i over 40 år, men den har længe været overskygget af politisk vold.

Den militante løsrivelsesgruppe Korsikas Nationale Befrielsesfront har kæmpet for fuld selvstændighed fra Frankrig siden slutningen af 1960'erne, men valgte at lægge sine våben i 2014.

På omtrent samme tidspunkt begyndte nationalisterne at få mere politisk indflydelse.

Emmanuel Macrons besøg sker officielt for at markere 20-års-dagen for drabet på Claude Erignac, som var den franske stats repræsentant på Korsika. Han blev skudt tre gange i hovedet, da han gik på en travl gade i Ajaccio 6. februar 1998.

Den ekstremistiske nationalist Yves Colonna er blevet idømt livsvarigt fængsel for drabet.