Tusinde indere venter på redning efter dødelige vandmasser

Fredag lød meldingen, at 324 havde mistet livet til den monsunregn, der oversvømmer dele af Sydindien.

Mens enorme vandmasser efter monsunregnen dækker dele af det sydlige Indien, venter tusindvis af borgere på at blive evakueret.

I den seneste uge har omkring 170 mistet livet i den indiske delstat Kerala, der er delvist dækket af vand. Det skriver AP.

Ifølge myndighederne er flere end 300.000 personer blevet flyttet til regeringens hjælpelejre. Men myndighederne siger, at de stadig bliver bombarderet med opkald fra borgere, der søger hjælp.

Den indiske premierminister, Narendra Modi, mødtes lørdag med topembedsmænd i regeringen og lovede 70 millioner dollar - svarende til 455 millioner kroner - i nødhjælp.

Der er blevet sendt militære enheder til Kerala, men delstatsregeringen beder om supplerende hjælp.

Avisen Indian Express rapporterede, at Saji Cherian, der er politiker i delstaten, appellerede til regeringen om at få hjælp til området.

- Bed venligst Modi om at sende helikoptere, send helikoptere. Please, please, lød det.

Flere end 300 personer er døde som følge af monsunregnen, der startede tidligere på sommeren i juni. Sidst på eftermiddagen fredag blev dødstallet opjusteret til 324.

Store mængder regn har siden 8. august sat gang i oversvømmelserne, der har ødelagt både hjem og infrastruktur i området.

Flere veje er blevet lukket. Det sammen er en af statens større lufthavne, der ligger i byen Kochi.

Flere end 1000 personer har mistet livet i syv forskellige stater, siden monsunregnen gik i gang.