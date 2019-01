Turister flygter fra thailandske øer forud for storm

Pabuk, som er den kraftigste storm i turistområde uden for monsuntiden i 30 år, ventes at ramme ferieøer.

Titusindvis af turister i Thailand har forladt øerne Koh Phangan og Koh Tao af frygt for den tropiske storm Pabuk.

Voldsomme regnskyl, kraftige vindstød og syv meter høje bølger ventes at slå ind over øerne, som er meget populære blandt turister, især i julen og ved nytår.

Men onsdag begyndte en masseflugt fra øerne. Fyldte færger sejlede i fast rutefart ind til fastlandet. Svømning blev forbudt, og færgerne ventes at indstille sejladsen.

Ifølge prognoser vil uvejret næppe udvikle sig til en orkan.

- Men vi venter bølger på fem til syv meter, siger Phuwieng Prakammaintara, som er generaldirektør ved Thailands meteorologiske myndighed.

Pabuk er den kraftigste storm i området uden for monsuntiden i 30 år. Den ventes at ramme Koh Phangan og Koh Tao samt Koh Samui fredag aften, inden den slår ind over fastlandet.

Der er ikke udsendt officielle evakueringsordrer, men turisterne strømmer væk.

- Jeg tror, at øerne næsten er tomme. Mellem 30.000 og 50.000 er taget væk siden festerne op til nytåret, siger Krikkrai Songthanee, der er distriktschef på Koh Phangan.

Den fungerende borgmester på Koh Tao, som er et af Sydøstasiens fineste steder at dykke, siger, at både, som sejler til fastlandet, er overfyldt med turister, men at der stadig er mange, som har valgt at blive.

Pabuk vil komme til øerne med vindstød på 104 kilometer i timen.

På Koh Samui har myndighederne taget skridt til at opføre særlige beskyttelsescentre for turister.

Pabuk ventes også at føre til voldsomme regnvejr i det sydlige Thailand, blandt andet populære rejsemål som Krabi og i de sydligste provinser på grænsen til Thailand - Pattani, Narathiwat og Yala.