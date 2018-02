Trumps taleskriver trækker sig efter påstand om hustruvold

Beskyldninger om hustruvold har i denne uge fået to af præsident Donald Trumps ansatte til at opsige jobbet.

Endnu et medlem af præsident Donald Trumps stab har forladt Det Hvide Hus efter beskyldninger om hustruvold.

David Sorensen, der har fungeret som taleskriver for Trump, træder tilbage, efter at hans tidligere hustru har anklaget ham for vold.

Jessica Corbett siger til The Washington Post, at Sorensen i deres knap tre år lange ægteskab udsatte hende for fysiske og følelsesmæssige overgreb.

Han kørte en bil hen over hendes fod, slukkede en cigaret i hendes hånd og kastede hende ind mod en væg, fortæller hun.

David Sorensen afviser beskyldningerne.

- Inden vi blev kontaktet af mediet, hørte vi i aftes (torsdag, red.) om beskyldningerne, hedder det i en meddelelse fredag aften fra Det Hvide Hus ifølge The Guardian.

- Vi konfronterede omgående den ansatte, han afviste anklagerne, og han opsagde sin stilling i dag, tilføjes det.

David Sorensen fortæller The Washington Post, at han "aldrig har begået nogen form for vold mod nogen som helst kvinde i sit liv".

Han begrunder sin opsigelse med, at han "ikke ønskede, at Det Hvide Hus skulle beskæftige sig med denne forstyrrelse".

David Sorensens stilling krævede ikke en sikkerhedsgodkendelse, og hans baggrundstjek var endnu ikke færdiggjort, oplyser en person i Det Hvide Hus.

Før han tiltrådte jobbet, var David Sorensen seniorrådgiver for guvernøren i Maine, Paul LePage.

Ekshustruen Jessica Corbett fortæller til The Washington Post, at hun i efteråret informerede forbundspolitiet, FBI, om de påståede overgreb.

Onsdag mistede Trump en anden medarbejder på samme konto.

Rob Porter, der havde titel af stabssekretær, forlod stillingen, efter at to af hans tidligere hustruer offentligt beskyldte ham for fysiske og psykiske overgreb.

Porters afgang har udløst kritik af stabschef John Kelly.

The New York Times skriver fredag, at John Kelly over for andre ansatte i Det Hvide Hus har sagt, at han er villig til at træde tilbage som følge af sin håndtering af Porter-sagen.

John Kelly afviser, at han skulle havde tilbudt at forlade jobbet som stabschef.