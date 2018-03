Trumps ståltold sætter EU's og verdens sammenhold på prøve

Endnu inden EU-landenes stats- og regeringschefer torsdag eftermiddag sætter sig rundt om topmødebordet i Bruxelles, er de og EU-systemet kommet skævt ind i kampen mod USA's nye metaltold.

Det mener den tyske økonomiprofessor Gabriel Felbermayr fra Center for Økonomiske Studier i München.

Præsident Donald Trumps omdiskuterede told på importeret stål og aluminium ventes at træde i kraft klokken 05.01 fredag morgen dansk tid. Og der er ifølge Felbermayr meget mere på spil end de sølle 0,04 procent af EU's eksport, der bliver direkte ramt.

Derfor mener han, at EU, den tyske forbundskanslers kabinetschef, Peter Altmaier, og et par andre europæiske topfolk har anlagt en både dum og farlig strategi ved at haste til Washington for at prøve at få EU undtaget fra tolden.

- De burde i stedet være rejst til Delhi og Brasilia og Beijing. Det må ikke bare handle om, at EU forsøger at sikre sig selv en fordel, siger Felbermayr.

Han mener, at EU skal handle som en blok. Første skridt må være at samle en international koalition af stærke lande, der kan udfordre USA i fællesskab.

Trump siger, at tolden er nødvendig for at sikre USA's nationale sikkerhed.

Den forklaring gør det muligt for USA at bøje de normale spilleregler i verdenshandelsorganisationen WTO. Også selv om forklaringen ifølge den tyske økonomiprofessor er "det rene fup". For juridisk set er det umuligt at modbevise et lands påstand om, at det føler sig truet.

- Der er ingen sikkerhedstrussel udefra, som legitimerer det. Men ved at styrte derover og trygle om undtagelser, blåstempler vi den påstand. Vi går med til at spille hans spil, og det burde vi holde os fra, siger Felbermayr.

Han tror og håber, at EU tøver med at svare igen med sin egen told på udvalgte amerikanske varer.

Hvis andre af verdens rige og stærke lande følger trop med straf og gengæld, kan hele WTO-systemet ramle. Og det er måske netop, hvad Trump ønsker.

- Hvis hans mål er at svække WTO, så gør han det faktisk meget effektivt. På en måde handler han meget klogt, siger Gabriel Felbermayr.

- Han har gennem sin karriere lært at forhandle. Han forstår at sætte sin modpart i den svagest mulige situation og at udnytte det.

- Han tror ikke på globaliseringen. Han ser USA som en virksomhed, og når USA har underskud, er det som hans firma, der taber penge. Det kan virke dumt set med en økonoms briller. Men det er det, han tror på, siger økonomen.

Ifølge ham har de øvrige WTO-medlemmer fra toldens introduktion 90 dage til at indgive en klage.

- Vi skal arbejde sammen med for eksempel Kina og Rusland. Vi har stadig tid til at bygge alliancen, siger Gabriel Felbermayr.