Trumps skattepapirer bliver ikke offentliggjort endnu

Demokraterne må vente en rum tid endnu på at se, om Trump havde økonomisk interessekonflikter i Rusland.

USA's finansminister, Steven Mnuchin, har brug for mere tid til at afgøre, om man vil offentliggøre præsident Donald Trumps skattepapirer.

Dermed når ministeriet ikke den frist, som Demokraterne satte, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er det demokratiske kongresmedlem og formand for en komité i Repræsentanternes Hus, Richard Neal, der har sendt en formel forespørgsel til USA's skattevæsen, IRS, hvori han beder om Trumps skattepapirer for årene 2013 til 2018.

Det sker, fordi man vil undersøge, hvorvidt præsidenten havde finansielle og økonomiske interessekonflikter i forbindelse med forretningsaftaler i Rusland.

Det er første gang i mere end 45 år, at Kongressen har lavet sådan en forespørgsel, hvilket Trumps advokater har stejlet over og kaldt ukonventionelt.

Netop det ukonventionelle er Mnuchins argument for, at han skal bruge mere tid.

I et brev til Richard Neal skriver Mnuchin:

- De retlige konsekvenser af denne anmodning kan påvirke beskyttelsen af alle amerikanere mod politisk motiverede offentliggørelser af personlige skatteoplysninger, uagtet hvilket parti der har magten, skriver Mnuchin.

Donald Trump udtalte tidligere onsdag, at han ikke vil offentliggøre sine oplysninger, mens han er under revision af IRS.

- Jeg ville ønske at give dem, men jeg gør det ikke, mens jeg er under revision af IRS, sagde Trump ifølge nyhedsbureauet AP.

Trump var under valgkampen i 2016 den første præsidentkandidat i moderne politisk historie i USA, der ikke ville offentliggøre sine skattepapirer.

Det faktum brugte Trump onsdag som argument for, at han stadig ikke behøver at offentliggøre noget.

- Folket er ligeglad. Husk, jeg blev valgt sidst. Det var det samme anliggende, siger Trump.

Richard Neal mener, at IRS er forpligtiget til at fremsætte hvilken som helst skatteoplysning, der er anmodet af en formand for en hovedkomitéerne i Repræsentanternes Hus.