Trumps advokat nægter at forklare sig i sag om pornostjerne

Michael Cohen nægter at udtale sig i en sag, hvor en tidligere pornostjerne har sagsøgt ham for ærekrænkelse.

Præsident Donald Trumps personlige advokat Michael Cohen vil påkalde sig sin forfatningsmæssige ret mod selvinkriminering - altså retten til ikke at udtale sig eller give oplysninger, der kan medvirke til at opklare et påstået strafbart forhold i en sag mod sig selv.

Det fremgår af dokumenter fra en føderal domstol i Los Angeles. Her har en tidligere pornoskuespiller med kunstnernavnet Stormy Daniels sagsøgt advokaten for ærekrænkelse.

- På baggrund af råd fra mine advokater vil jeg påkalde mig min ret i henhold til forfatningens femte tillæg i forbindelse med alle procedurer i denne sag, der efterforskes af FBI og statsanklageren i New Yorks sydlige distrikt, skriver Cohen ifølge NBC News.

Dermed ønsker Cohen altså at bruge sin ret til ikke at vidne mod sig selv.

Stormy Daniels har sagsøgt Michael Cohen for ærekrænkelse, efter at Cohen har udfordret hendes påstand om, at hun har haft sex med Trump.

En flere måneder lang efterforskning førte tidligere i april til, at FBI ransagede Michael Cohens hjem og kontor.

FBI forsøger ifølge NBC News at skaffe oplysninger om blandt andet en betaling på 130.000 dollar til Stormy Daniels fra Michael Cohen kort før præsidentvalget i 2016.

Betalingen skulle forhindre hende i at omtale et påstået seksuelt forhold til præsidenten i offentligheden.

Michael Cohens advokater mener, at det beslaglagte materiale er omfattet af tavshedspligten mellem advokater og deres klienter. Dette er dog blevet afvist af en føderal dommer.

Michael Cohen, der hele tiden har benægtet enhver form for urent trav, skal møde op i retten på Manhattan i New York torsdag. Her ventes der ifølge NBC News en afklaring på de juridiske spørgsmål i sagen.

Under et interview i CBS-programmet "60 Minutes", der blev vist på amerikansk tv 25. marts, fortalte Stormy Daniels, at hun var blevet truet til tavshed om et tidligere seksuelt samvær med Donald Trump tilbage i 2006, da Trump allerede var gift med sin nuværende hustru, Melania Trump.

Ifølge Daniels indgik hun op til præsidentvalget i 2016 en fortrolighedsaftale, som skulle forhindre hende i at fortælle om forholdet mellem de to.

6. marts i år sagsøgte hun dog præsidenten for ikke at have underskrevet aftalen og tilbød at tilbagebetale de 130.000 dollar, hun havde modtaget i forbindelse med aftalen.