Trumps advokat hævdes at have fået millioner fra rig russer

Advokat for pornostjerne påstår, at Trumps personlige advokat efter valget fik penge fra russisk milliardær.

Præsident Donald Trumps personlige advokat Michael Cohen modtog angiveligt i månederne efter præsidentvalget i USA i 2016 en halv million dollar - godt tre millioner kroner - fra et selskab, der kontrolleres af en russisk rigmand med tæt forbindelse til præsident Vladimir Putin.

Det hævder Michael Avenatti, der er advokat for pornoskuespilleren Stormy Daniels. Hun påstår at have haft et intimt forhold til Trump for år tilbage.

Michael Cohen har ikke kommenteret oplysningen om pengeoverførslen.

Ifølge Michael Avenatti kom den halve million dollar fra den russisk-ukrainske forretningsmand Viktor Vekselberg. Han har i flere år rangeret som en af Ruslands rigeste personer.

Der er ingen oplysninger om, hvad beløbet er betaling for.

Michael Avenatti har ikke fremlagt dokumenter, der understøtter hans påstand, og det er også uvist, hvorfra han har sine oplysninger, skriver nyhedsbureauet AFP.

CNN rapporterer ligeledes tirsdag, at Robert Mueller, der er udpeget til at undersøge påstande om russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg, angiveligt har udspurgt Viktor Vekselberg om de penge, der er betalt fra hans virksomheds amerikanske datterselskab, Columbus Nova, til Michael Cohen.

Vekselberg skulle også svare på spørgsmål fra Muellers folk om donationer fra direktøren for Columbus Nova til Trumps valgkampagne. Viktor Vekselbergs fætter Andrew Intrater er chef for det amerikanske selskab.

CNN har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Columbus Nova samt Vekselsbergs russiske selskab. Tv-stationen skriver ikke noget om, hvad Vekselberg har oplyst til Muellers folk om betalingerne.

Stormy Daniels, med det borgerlige navn Stephanie Clifford, arbejder på at slippe ud af en fortrolighedsaftale, som hun accepterede op til præsidentvalget i 2016 til gengæld for 130.000 dollar, svarende til cirka 800.000 kroner.

Michael Cohen stod bag aftalen, der skulle få Stormy Daniels til at tie stille om en seksuel affære med Donald Trump tilbage i 2006 og 2007.

Stormy Daniels har for nylig lagt sag an mod Donald Trump og Michael Cohen for bagvaskelse.