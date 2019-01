Trump vil ramme Tyrkiet hårdt i tilfælde af angreb på kurdere

Både Tyrkiet og de kurdiske styrker rådes til at holde sig i ro efter USA's tilbagetrækning fra Syrien.

USA's præsident, Donald Trump, advarer både Tyrkiet og de kurdiske styrker i Syrien mod at angribe eller provokere hinanden, når de sidste amerikanske soldater har forladt Syrien.

Det vil ifølge Trump få alvorlige konsekvenser for Tyrkiet, hvis landets militær indleder en offensiv mod kurdiske styrker i kølvandet af den bebudede amerikanske tilbagetrækning

- Vil ødelægge Tyrkiet økonomisk, hvis de rammer kurdere, skriver han i et tweet sent søndag aften dansk tid.

Han opfordrer samtidig kurdiske styrker til ikke at tirre Tyrkiet.

- På samme måde ønsker (jeg, red.) ikke, at kurderne provokerer Tyrkiet, skriver han.

Donald Trump meddelte overraskende i december, at USA's soldater i Syrien skal trækkes hjem, fordi missionen med at nedkæmpe Islamisk Stat (IS) i det krigshærgede land er fuldført.

Det er endnu uklart, hvornår hjemsendelsen af de amerikanske tropper indledes.