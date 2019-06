Trump vil mødes med Putin til topmøde i Japan

USA's præsident mener, at han vil komme overens med Ruslands præsident under G20-topmøde i næste uge.

USA's præsident, Donald Trump, vil holde et møde med Ruslands præsident, Vladimir Putin, ved næste uges G20-topmøde i Japan.

Det siger Trump i et interview med Fox News.

Trump bekræftede tidligere på ugen, at han også vil mødes med Kinas præsident, Xi Jinping, ved topmødet.

- Jeg ønsker at komme overens med Rusland, og det tror jeg, at vi vil. Jeg ønsker at komme overens med Kina, og det tror jeg, at vi vil, siger Trump til Fox News ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg møder faktisk dem begge i næste uge i Japan til G20.

USA og Rusland har de seneste år haft et betændt forhold. Blandt andet på grund af russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg, sværdslag over Ukraine samt situationen i det krigshærgede Syrien.

Men efter et topmøde mellem Putin og USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, i sidste uge er tonen blevet mildere.

Putin gjorde det klart, at han kan mærke, at Trump oprigtigt ønsker at rette op på forholdet.

Pompeo fremhævede efter mødet, at et samarbejde mellem USA og Rusland er gået virkelig godt i nogle sammenhænge - det gælder krisen om Nordkorea, situationen i Afghanistan og bekæmpelsen af terrorisme.

USA har ligeledes et betændt forhold til Kina, som blandt andet er kommet til udtryk gennem den igangværende handelskonflikt.

Tirsdag lød det fra Trump, at han på G20-mødet vil have et "udvidet" møde med Kinas præsident om handel.

Inden da vil forhandlere fra begge lande drøfte den igangværende handelskonflikt.

G20-topmødet bliver afholdt 28. og 29. juni i den japanske by Osaka.

Kinas præsident lægger inden G20-mødet vejen forbi Nordkorea, hvor han er ankommet tidligt torsdag morgen dansk tid.

Her skal Xi Jinping torsdag og fredag mødes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Det er første gang i 14 år, at en kinesisk præsident besøger Nordkorea.

Kim Jong-un har til gengæld besøgt Kina fire gange det seneste år i håbet om at få lempet sanktioner mod Nordkorea.