Trump vil med glæde vidne under ed i Rusland-undersøgelse

USA's præsident, Donald Trump, siger onsdag, at han vil være villig til at stille op til afhøring af specialanklager Robert Mueller under ed i forbindelse med undersøgelsen af Ruslands rolle i USA's præsidentvalg i 2016.

- Jeg ser faktisk frem til det. Jeg ville gøre det under ed. Jeg vil gerne gøre det hurtigst muligt, siger Donald Trump til en samling journalister i Det Hvide Hus.

Trump siger dog også, at det er svært at finde en dato for en afhøring.

- Det er op til mine advokater og alt det der, siger Trump.

Rusland bliver beskyldt for at have forsøgt at påvirke præsidentvalget til Donald Trumps fordel. På samme måde beskyldes flere af Trumps tidligere medarbejdere for at have samarbejdet med Rusland.

Trump gentog også en række talepunkter, som han har ytret tidligere. Præsidenten sagde blandt andet, at han ikke har forsøgt at forpurre efterforskningen af Ruslands angivelige indblanding i valget.

Den tidligere FBI-chef Robert Mueller, der er blevet udpeget til at stå i spidsen for undersøgelsen, er flere gange blevet kritiseret af Trump.