Trump vægter handelsaftale med Kina over Huawei-sag

USA's præsident vil blande sig i sag om kinesisk direktør, hvis det kan bane vej for handelsaftale med Kina.

USA's præsident, Donald Trump, vil ikke tøve med at gå op imod sit eget justitsministerium og blande sig i en sag om en kinesisk direktør, hvis det vil være befordrende for at få en handelsaftale på plads med Kina.

Det siger Trump til nyhedsbureauet Reuters.

Interviewet er offentliggjort, efter at Canada tirsdag mod kaution løslod Meng Wanzhou, der er finansdirektør i den kinesiske telegigant Huawei.

Meng blev den 1. december anholdt i en lufthavn i Canada på anmodning fra de amerikanske justitsmyndigheder, som mistænker hende for at have forbrudt sig mod USA's sanktioner mod Iran.

Derfor ønsker justitsministeriet i Washington D.C. hende udleveret. Men det krav vil Trump muligvis blande sig i.

- Hvis jeg tror, at det er godt for det, som helt sikkert vil blive den største handelsaftale nogensinde, og det er en meget vigtig ting, så vil jeg bestemt gribe ind, siger han.

Sagen om Meng, der er datter af Huaweis stifter, har skabt kurrer på tråden mellem USA og Kina. Canada er heller ikke i kridthuset hos styret i Beijing.

Anholdelsen af Meng skete samme dag, som Trump og Kinas præsident, Xi Jinping, på et topmøde i Buenos Aires blev enige om bilægge en handelsstrid mellem de to lande i foreløbig 90 dage.

Det er uvist, hvornår Canada tager stilling til udleveringskravet.

Trump, som har gjort sanktioner mod Iran til en hjørnesten i sin udenrigspolitik, lader alle muligheder stå åbne med hensyn til Meng.

- En masse forskellige ting kunne ske. Det er også muligt, at det bliver en del af forhandlingerne (om en handelsaftale med Kina, red.), siger han.

Trump oplyser i interviewet med Reuters, at han ikke har drøftet Huawei-sagen med Kinas præsident.

Den 46-årige Meng har erklæret sig uskyldig og sagt, at hun vil bestride de amerikanske beskyldninger, hvis hun bliver udleveret til USA.