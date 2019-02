USA og Kina har i weekenden gjort så store fremskridt i forhandlingerne om en handelsaftale, at præsident Donald Trump har besluttet at rykke tidsfristen for at lægge yderligere told på varer fra Kina.

De amerikanske toldsatser på kinesisk import til en værdi af 200 milliarder dollar skulle være sat op til 25 procent fra 10 procent med virkning fra fredag den 1. marts, men det er nu udskudt.

Trump begrunder det med "betydelig fremgang" i handelssamtalerne med Kina. Det skriver Reuters.

Trump har ikke lagt sig fast på en ny dato for en forhøjelse af toldsatserne.