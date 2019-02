Trump udelukker ikke at sende soldater til Venezuela

Frankrig, Tyskland og Spanien har givet Maduro frist til søndag aften til at udskrive præsidentvalg.

USA's præsident, Donald Trump, siger, at det er en mulighed at sende amerikanske styrker til Venezuela.

Han fortæller samtidig, at han har afvist et tilbud fra Venezuelas venstreorienterede præsident, Nicolas Maduro, om at mødes.

- Det er bestemt noget, som er på ... det er en mulighed, siger Trump i et interview til tv-stationen CBS.

- Jah, han har anmodet om et møde, og jeg afviste det, fordi vi allerede var langt inde i processen, forklarer han.

- Så jeg anser processen for at være i gang. Meget, meget store og fantastiske protester.

Frankrig, Tyskland og Spanien har givet Maduro en frist til søndag aften til at udskrive præsidentvalg. I modsat fald vil de tre landes regeringer anerkende den unge parlamentsformand Juan Guaidó som midlertidig præsident.

Søndag oplyser EU's udenrigspolitiske chef, Federica Mogherini, at ministre fra EU torsdag vil mødes i Uruguays hovedstad, Montevideo, med latinamerikanske kolleger for at drøfte, hvordan man løser krisen i Venezuela.

Titusinder af mennesker var lørdag på gaden i Venezuelas hovedstad for at kræve Maduros afgang. Men der var også protester til fordel for regeringen og Maduro.

Maduro sagde under et massemøde, at han er villig til at udskrive valg til parlamentet i maj.

Det vil ikke blødgøre hans modstandere hjemme og ude. For dem er det et nyt præsidentvalg, det gælder.