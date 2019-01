Trump tvivler på grænseaftale og antyder ny nedlukning

Ifølge præsidenten er der mindre end 50 procents chance for, at hans forhandlere lander acceptabel aftale.

USA's præsident, Donald Trump, tvivler på, at et udvalg i Kongressen kan nå frem til en finanslovsaftale, hvor der er øremærket penge til hans omstridte grænsemur mod Mexico.

I et interview med The Wall Street Journal siger præsidenten, at der er ringe chancer for, at hans forhandlere kan indgå en aftale, som han vil acceptere.

- Jeg tror personligt, at det er mindre end 50-50, men vi har en masse gode mennesker i det udvalg.

Sådan siger præsidenten med henvisning til det udvalg af kongresmedlemmer, der har fået til opgave at forhandle en aftale på plads.

Store dele af den offentlige sektor blev lukket ned kort før jul. Det skete, efter at Trump havde afvist et budgetforslag, der ikke opfyldte hans krav om 5,7 milliarder dollar til en mur mellem Mexico og USA.

Hundredtusindvis af offentligt ansatte er dog nu igen sendt tilbage på arbejde, efter at Trump fredag underskrev en lov fra Kongressen, der giver landet et midlertidigt budget.

Indtil videre er der kun åbnet for statskassen i tre uger - indtil den 15. februar.

Donald Trump afviser ikke at udløse en ny nedlukning, hvis han ikke får sine penge til den omstridte grænsemur.

- Det er bestemt en mulighed, siger præsidenten til The Wall Street Journal.

Den fem uger lange nedlukning, der sluttede fredag, har givet buler i den amerikanske økonomi.

Samtidig har mange statsansatte kæmpet med at betale regninger til tiden, mens mange lufthavne har været ramt af massive forsinkelser.