Trump truer palæstinensere med at stoppe pengestrøm

USA's præsident, Donald Trump, truer med at stoppe den økonomiske støtte til palæstinenserne.

Samtidig erkender han, at fredsprocessen i Mellemøsten er gået i hårdknude.

- Vi betaler palæstinenserne hundredvis af millioner af dollar om året og får ingen anerkendelse eller respekt, skriver Donald Trump på Twitter tirsdag.

- De vil ikke en gang forhandle om en fredsaftale med Israel, der skulle have været indgået for længst.

- Når palæstinenserne ikke længere vil forhandle om fred, hvorfor skulle vi så fortsætte med disse massive investeringer til dem, tilføjer præsidenten.

En højtstående palæstinensisk embedsmand siger i en kommentar til udmeldingen fra den amerikanske præsident, at palæstinenserne ikke vil lade sig "afpresse".

- Præsident Trump har saboteret vores søgen efter fred, frihed og retfærdighed. Nu vover han at give palæstinenserne skylden for følgerne af hans egen uansvarlige handlinger, siger den palæstinensiske embedsmand, Hanan Ashrawi, i en erklæring onsdag.

I op mod et halvt århundrede har USA været anset for at være en uundværlig - omend sommetider vanskelig - garant for fredsprocessen i Mellemøsten. Trumps politik har nu rejst spørgsmål om, hvorvidt denne æra er forbi.

Trump-administrationen blev stærkt kritiseret af store dele af det internationale samfund, da USA for nylig anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad.

Trump meddelte, at USA derfor vil flytte sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

Den palæstinensiske leder Mahmoud Abbas sagde i den forbindelse, at Donald Trump havde mistet sine beføjelser som mægler i fredsforhandlingerne.

120 lande trodsede et par uger senere USA ved at underskrive en FN-resolution, der krævede, at USA skulle ændre beslutningen om Jerusalems status.

Det står ikke umiddelbart klart, hvorvidt Trumps trussel om at trække støtten til palæstinenserne omfatter hele USA's budget til palæstinenserne, der i 2016 var på 319 millioner dollar. Det er knap to milliarder kroner.