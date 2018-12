Trump truer med fuldstændig lukning af USA's sydlige grænse

USA's præsident, Donald Trump, har fredag fundet nye trusler frem i den verserende strid om USA's finanslov for 2019.

Præsidenten siger således, at grænsen mod Mexico må lukkes "fuldstændigt", hvis ikke han får de penge, som han kræver for at kunne bygge en mur ved den mexicanske grænse.

Trump forlanger fem milliarder dollar til den nye mur.

Det nægter Kongressen dog at godkende, og man er derfor ikke nået til enighed om et budget for næste år. Det betyder, at dele af den offentlige sektor i USA i øjeblikket er lukket ned.

Men præsidenten står altså fast på sit krav.

- Vi vil blive nødsaget til at lukke den sydlige grænse fuldstændigt, hvis ikke de obstruktionistiske demokrater giver os pengene til at færdiggøre muren, skriver Donald Trump på Twitter.

Han opfordrer i samme ombæring landet til at ændre de "latterlige" immigrationslove, som landet er "belastet af".

Muren har været det helt store stridspunkt i forhold til at få landet en aftale om næste års budget i USA.

Torsdag blev de planlagte forhandlinger i Kongressen udskudt.

Det besluttede et næsten tomt Senat, der havde den første samling efter jul. Efter få minutter besluttede forsamlingen at genoptage budgetforhandlingerne onsdag i næste uge.

Til den tid vil den offentlige sektor have være lukket delvist ned i 12 dage.

Nedlukningen indebærer, at cirka 420.000 offentligt ansatte er beordret til at møde på deres arbejde uden løn, mens andre 380.000 er sendt på orlov.

I øjeblikket har Republikanerne flertal i både Repræsentanternes Hus og i Senatet. Fra 3. januar overtager Demokraterne dog flertallet af pladserne i Repræsentanternes Hus.

Det kan gøre det endnu sværere for Trump at lande en finanslovsaftale.