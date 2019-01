Trump står fast på krav om grænsemur i stor tale til nationen

Præsidenten undlod at erklære undtagelsestilstand over grænsespørgsmålet, men gentog sit krav om omstridt mur.

Der er en krise langs USA's sydlige grænse. En krise, der kun løses ved at bygge en mur mod Mexico.

Sådan var budskabet fra USA's præsident, Donald Trump, da han natten til onsdag dansk tid holdt tale til nationen.

- Det er en humanitær og national sikkerhedskrise. Der kommer tusindvis af illegale immigranter over grænsen. Vi har ikke plads til at tage os af dem alle, siger Trump i talen.

Præsidenten brugte ni minutter på at male et dystert billede af situationen langs grænsen til Mexico, og han udtrykte stor frustration over ikke at kunne gøre noget ved "de tusinder af kriminelle", der finder vej til USA hvert år samt den stigende narko- og menneskesmugling.

- Det er den tragiske virkelighed, vi lever i. Det er en krise for hjertet, det er en krise for sjælen. Det skal stoppes, understregede præsidenten.

- Vi ønsker at gøre USA tryggere end nogensinde.

I talen kritiserede han Demokraterne, der ved årsskiftet overtog kontrollen med det ene af Kongressens to kamre, Repræsentanternes Hus, for at stå i vejen for "den nødvendige løsning på krisen" ved konsekvent at nægte at stemme for finansiering af muren.

Det er første gang, at Trump holder en tale, der transmitteres af samtlige store landsdækkende tv-stationer. Traditionelt har sådanne taler været forbeholdt krisesituationer.

Der var inden talen spekuleret voldsomt i, hvorvidt Trump ville erklære undtagelsestilstand over "krisen" ved grænsen. Derfor valgte tv-stationerne at sende talen live.

Netmediet Politico skriver på baggrund af kilder i Det Hvide Hus, at præsidenten i sidste øjeblik valgte at afstå fra at gøre netop det, da det med stor sandsynlighed ville blive udfordret ved domstolene.

Tirsdag sagde Trump ifølge Reuters, at han "meget vel kunne erklære undtagelsestilstand" for at omgå Kongressen og bygge muren med militærressourcer.

Det vil dog kræve, at der er tale om en regulær krise, hvad Trump og Det Hvide Hus gentagne gange har forsøgt at karakterisere grænse- og immigrationsspørgsmålet som.

Flere myndigheder samt republikanske guvernører i store grænsestater som Texas og Arizona har dog tøvet med at bekræfte præsidentens billede af grænsen som "en krigszone", skriver CNN.

Muren har i de seneste måneder været et centralt stridspunkt i forhandlingerne om en finanslov for 2019.

Trump har krævet fem milliarder dollar, svarende til 33 milliarder kroner, til at finansiere påbegyndelsen af muren. Præsidenten har endvidere sagt, at han vil nedlægge veto mod ethvert kompromisforslag fra Kongressen, der ikke indeholdt penge til en grænsemur.

Siden 22. december har dele af den amerikanske regering været lukket ned som følge af budgetkrisen.