Trump slår den høflige tone an ved starten af G20-topmøde

USA's præsident, Donald Trump, er fredag sammen med en række andre statsledere ankommet til Osaka i Japan.

Den japanske by er fredag og lørdag vært for et topmøde i G20-gruppen, der omfatter verdens vigtigste industrilande og EU.

Mødet blev tidligt fredag morgen dansk tid åbnet officielt af Japans premierminister, Shinzo Abe.

Topmødet ventes at blive domineret af samtaler om handel, geopolitiske spændinger og klimaforandringer, skriver nyhedsbureauet AFP.

Efter at have langet ud mod flere lande på sin vej til Japan slog Trump en mere forsonlig tone an, da han mødtes med de andre statsledere.

For nylig omtalte han Tyskland, en af USA's næret allierede, som "forbryder", fordi det ikke bidrager tilstrækkeligt til Nato.

Men da han mødte forbundskansler Angela Merkel var Trump ifølge AFP nærmest overstrømmende positiv.

- Hun er en fantastisk person, en fantastisk kvinde og jeg er glad for at have hende som en ven, sagde han.

På samme måde hylder Trump sin vært, premierminister Shinzo Abe, for at sende "mange japanske bilfirmaer til USA". Forinden havde Abe give Trump et dokument, der viste japanske investeringer i USA.

- Jeg værdsætter, at du sender mange bilfabrikker til Michigan, Ohio, Pennsylvania og North Carolina, sagde Trump med henvisning til amerikanske stater, som kan blive afgørende for hans forsøg næste år på at blive genvalgt.

Bare to dage tidligere satte Trump tilsyneladende ellers spørgsmålstegn ved forholdet mellem de to lande med en udtalelse om, at USA er forpligtet til at forsvare og beskytte Japan, men hvis USA bliver angrebet, så kan japanerne nøjes med at "se det på deres Sony-fjernsyn".

Foruden fællesmøderne har Trump også aftalt flere separate møder under opholdet. Blandt andet med Kinas præsident, Xi Jinping.

USA og Kina har i over et år befundet sig i en strid om handel og toldsatser, men torsdag skrev medierne South China Morning Post og Politico, at de to lande skulle være enige om en "våbenhvile" i handelskrigen.

Ifølge de to medier er USA gået med til at udsætte en varslet forhøjelse af toldafgifter på kinesiske varer til en værdi af omkring 300 milliarder dollar (omkring 2000 milliarder kroner).

En sådan udsættelse var ifølge anonyme kilder en betingelse for, at den kinesiske leder ville mødes med Trump på ny.